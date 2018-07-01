Altay'dan imza şov

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Son iki sezonda üst üste iki lig atlayan Altay, 7 yıl sonra döndüğü Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

TFF 2'nci Lig'de şampiyon olduktan sonra yaklaşık 1.5 ay sessiz kalan siyah-beyazlılar, son 2 haftada birbirinden önemli isimleri kadrosuna dahil ederek imza şov yaptı. Dış transferde üst üste imzalar attıran İzmir temsilcisi, 5 yabancı oyuncuyla anlaşırken, yerli olarak 3 futbolcuyla el sıkıştı. Transferde Bulgar stoper Ivan Ivanov'la siftah yapan Altay, Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio, Portekizli forvet Marco Paixao ve Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'le kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar yerli transferi olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu Metin Yüksel'i yuvaya döndürerek orta sahaya takviye yaparken, Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz'la savunma hattını sağlama aldı. Altay son olarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev'in de işini bitirerek şimdilik transferi kapattı. İç transferde Murat Uluç ve İbrahim Akın'la nikah tazeleyen İzmir temsilcisinde yarın başlayacak Erzurum kampı sonrası teknik direktör Alper Avcı'nın raporuna göre transfer yeniden masaya yatırılacak.

Öte yandan Altay'ın prensipte anlaştığı gurbetçi Kürşad Sürmeli son anda İzmir'e gelmekten vazgeçince transferi gerçekleşmedi.

