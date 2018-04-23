Altay'da yolun sonu kupa

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bugşasspor'u 1-0 yendikten sonra evinde Hacettepespor'u 3-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren 2. sıradaki 60 puanlı Altay, şampiyonluk hedefine ulaşmak için ipleri eline aldı.

Bu hafta Pendikspor'la (D) karşılaştıktan sonra final niteliğindeki son maçta Gümüşhanespor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, bu iki müsabakadan 6 puan çıkarması halinde başka hesap yapmadan direkt şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşamak isteyen İzmir ekibi, en son 2010-11 sezonunda yer aldığı Spor Toto 1. Lig'e 7 yıl sonra dönmek için gün saymaya başladı.

Takımın dümeninde 2'de 2 yapan, Hacettepe galibiyeti sonrası taraftarlara üçlü çektirerek büyük coşkuya ortak olan teknik direktör Özden Töraydın, "Henüz hiçbir şey bitmedi. İpler elimize geçti ancak her şey yeni başlıyor. Başkanımız maçtan sonra soyunma odasına gelerek herkesi uyardı. Daha önce zirvedeyken elimizdeki avantajı iyi kullanamadık, bundan ders almalıyız. Kalan maçlarda ikide iki yaparsak hedefe ulaşacağız. Sevinçliyiz ancak şimdi elimizdeki fırsatı iyi kullanmaya odaklanmalıyız" dedi.

Futbolcuların canla başla mücadele ettiğini, tribünlerin ve yedek kulübesinin tek yürek olduğunu anlatan Töraydın, "Geçen sene olduğu gibi tüm İzmir'le inanırsak başarırız" diye konuştu.

KAPTAN VARSA SORUN YOK

ALTAY kaptanı Murat Uluç, Hacettepespor filelerini sarsarak bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Skor 1-1'ken sahneye çıkan usta golcü, takımını öne geçirerek galibiyette büyük rol oynadı. Cezalı Muharrem Ozan'ın yokluğunda ilk 11'e dönen Murat Uluç, attığı golle ilerleyen yaşına rağmen her zaman formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Siyah-beyazlılarda Hüsamettin 4, Ozan Sol ise 3 gole ulaştı.

OTOBÜS YANGINI KORKUTTU

HACETTEPE maçından zaferle ayrılıp şampiyonluk yarışında son 2 hafta öncesi avantajı eline geçiren Altay'ı mücadele dönüşü gece Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki yangın korkuttu. Altyapı ekiplerini taşıyan takım otobüsü, gece geç saatlerde tesislerde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tesislere sıçramadan söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, otobüsün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

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