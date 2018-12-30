Altay'da Tevfik Giresunspor yolcusu

İZMİR, () -

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 14'üncü sırada tamamlayan Altay'da orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'ın da takımdan ayrılacağı bildirildi. Kaleci Egemen, orta saha Metin, stoper Ivanov ve forvet Daf'la vedalaşan siyah-beyazlılarda, Tevfik'in Giresunspor'la görüştüğü öğrenildi. Altay'ın ikinci yarıda kadrosunda planlamadığı 30 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen Tevfik, Altay'da 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Toplam 977 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, gol sevinci yaşamadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Elazığsporlu orta saha Tatos ile anlaşma sağlarken, Ankaragücü'nde Putsila ve Boluspor'dan Uğur Akdemir'le görüşmelerini sürdürüyor. Altay'ın bu hafta içinde görüştüğü isimlere imza attırması bekleniyor.