Altay'da Putsila'ya alkış

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'den transfer edilen Anton Putsila, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında 2 asist yaparak alkış topladı. Yedek soyunduğu Ümraniyespor deplasmanında 65'inci dakikada Oğuz Han'ın yerine oyuna giren Belaruslu futbolcu 79'uncu dakikada fileleri sarsan Kappel'e ve 90+5'inci dakikada ağları havalandıran Paixao'ya verdiği paslarla takımının 3-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Siyah-beyazlıların sezon başında da istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer edemediği Putsila, pazar günü İzmir'de oynanacak Afjet Afyonspor maçı öncesi ilk 11'e göz kırptı. Geçen sezon Ankaragücü'nde Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Belaruslu orta saha oyuncusu, Ümraniyespor galibiyeti sonrası Altaylı taraftarların önünde takım arkadaşlarıyla çekildikleri toplu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sadece inan" mesajı yayınladı.

(FOTOĞRAFLI)