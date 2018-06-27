Altay'da Paixao imzaladı

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay, hafta başında İzmir'e getirdiği Portekizli golcü Marco Paixao ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Özden Töraydın da katıldı. Siyah-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki Portekizli forvet, İzmir temsilcisinin yeni sezon öncesi dış transferde anlaştığı 6'ncı oyuncu oldu. Son olarak Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen Paixao, geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Altay ayrıca Bulgar stoper Ivanov, Hollandalı sağ kanat Kappel, Portekizli sağ kanat Pedro, orta saha oyuncusu Metin Yüksel ve sağ bek Yasin Palaz'la anlaşmıştı.