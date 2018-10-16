Altay'da Necdet dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon ayağı kırılan ve uzun süredir takımdan ayrı güçlendirme çalışmalarını sürdüren sağ bek Necdet Kaba'dan müjdeli haber geldi.

Son kontrolü dün Dr. Levent Köstem tarafından yapılan tecrübeli futbolcunun ayağının tamamen kaynadığı ve takımla idmanlara çıkmasında bir sakınca olmadığı açıklandı.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren Necdet'in deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçının ardından takıma katılacağı öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de bitime bir hafta kala sakatlanan 33 yaşındaki futbolcu şampiyonluk maçını sedyeyle izlemek zorunda kalmıştı. Deneyimli savunmacı idman eksiğini kapattıktan sonra forma savaşına dahil olacak.



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