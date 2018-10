Altay'da kaptan sabır istedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattının dışında kalan Altay'da takım kaptanı Murat Uluç, taraftarlardan sabırlı olup kendilerine sahip çıkmalarını istedi.

Siyah-beyazlı formayla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü bu sezon zor bir ligde mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Taraftarın tepkisi normal ancak her maçı kazanamayız. Sabırla beklemeleri, bize destek vermeleri lazım. Altay taraftarı büyüklüğünü gösterip takıma sahip çıkacaktır" dedi.

Karabükspor ve Denizlispor maçlarını kazanarak toparlanacaklarını iddia eden Murat Uluç, "Sezon başındaki özgüvenimizi geri kazanmamız lazım. Futbolda iniş çıkışlar oluyor. İkide iki yapacağımıza inanıyorum. Hayalci olmamak lazım, her anlamda farklı bir ligdeyiz. Bence Play-Off'u zorlayan bir takım oluruz. Hedefimiz o olmalı ve buna göre hazırlanmalıyız. Geçen sezon Erzurumspor hiç hesapta yokken önce Play-Off'a kaldı, sonra Süper Lig'e çıktı. Seri yakalarsan direkt de çıkarsın" yorumu yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN ALTAY'IN BAŞARISI"

Altay formasıyla son 2 sezonda 3'üncü Lig'de 18, 2'nci Lig'de ise 14 gol atarak şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Murat Uluç, bu yıl kulübede beklemesinin kendisini olumsuz etkilemediğini ifade etti. Portekizli golcü Marco Paixao'nun iyi bir performans sergilediğini dile getiren usta golcü, "Benim için önce Altay'ın başarısı gelir. Oynayıp oynamamayı düşünmüyorum. Marco iyi gidiyor, goller atıyor. İnşallah böyle devam eder. Bana görev verildiği sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu konuya takılmıyorum" dedi.