Altay'da Ivanov gitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -



Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da gözden çıkarıldıktan sonra bir süredir takımdan ayrı çalışan Bulgar stoper Ivan Ivanov, sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine döndü.

Kulüpten ayrılmak için ilk etapta yönetimden 150 bin Euro talep eden Ivanov, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine ayrılma yolunu tercih etti. Bulgar savunmacı maaşı ödenmesine rağmen dün Antalya kampında bavulunu toplayarak takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Ivanov'un kampı izinsiz terk etmesi nedeniyle yönetimin yasal haklarını kullanacağı öğrenildi. Ivanov gibi sözleşmesini tek taraflı fesheden Portekizli Pedro'nun ise kulüpten alacağı olması nedeniyle bu yolu tercih ettiği iddia edildi. Altay'da Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'le de yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayacağını düşünen Aganovic, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

TAVARES KAMPTA

Altay'da son transfer Helder Tavares de bugün Antalya kampına katıldı. Kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'la saat 15.00'te oynanacak hazırlık maçında görev alması bekleniyor. Tatos, Oğuz Han, Merter ve Putsila'nın ardından Tavares ara transferde kadroya katılan 5'inci isim oldu.