Altay'da imza şov

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde atağa kalktı. Dış transferde ilk olarak Bulgaristan'ın Beroe Stara Zagora takımından stoper Ivan Ivanov'u renklerine bağlayan siyah-beyazlı ekip, listesindeki eski futbolcusu Metin Yüksel ve Denizlisporlu Leandro Kappel'le 2 yıllığına anlaştı. Metin, eski takımı Altay'a 4 yıl sonra dönerken, ülkemizde 2 sezondur Denizlispor'da oynayan Surinam asıllı Hollandalı Kappel de siyah-beyazlı oldu. Son olarak Büşükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen ve takımıyla geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 28 yaşındaki Metin, futbola Altay'da başladı.

Siyah-beyazlılarda 2009'da profesyonelliğe adım atıp 2014'te ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Büyükçekmece Tepecikspor, Kahramanmaraşspor ve Manisaspor formalarını da terletti. Geçen sezon Manisaspor ve Erzurumspor'da 15'er maça çıkan Metin 2 gol attı. Denizlispor'un en önemli hücum ayaklarından olan, kulübüyle yeniden anlaşamayan Kappel ise ülkesinin AFC Amsterdam ekibinde kariyerine başladı. Kappel, Volendam, Doxa Dramas, Panetolikos ve Braga'da top koşturup Denizlispor'a transfer oldu. Kappel,1. Lig'de 2 sezonda 60 resmi maça çıkıp 14 gol attı.

MURAT'TAN CEVAP BEKLİYORLAR

İÇ transferde golcüsü Murat Uluç'la nikah tazeleyen Altay, sözleşmesi sona eren Murat Türkkan'a teklfini sundu. Deneyimli stoperde cevap bekleyen siyah-beyazlılar orta saha oyuncusu Ferhat'tan da yıllık ücretinde indirime gitmesini istedi. Orta sahada görev yapan Ferhat'ın fedakarlık yaptığı, alacağı fiyatı düşürdüğü vurgulandı.

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