Altay'da Hüsamettin formayı kaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda yükselen formuyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

İlk 2 haftada oynanan Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor (D) müsabakalarında 18 kişilik kadroda yer bulamayan 23 yaşındaki futbolcu daha sonra İstanbulspor (D), Adanaspor ve Balıkesirspor Baltok (D) maçlarında oyuna sonradan girdi. Teknik direktör Alper Avcı, son olarak Hüsamettin'i iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görevlendirdi. Teknik patron Avcı, "Hüsamettin idmanlarda çok iyi çalıştı ve formayı kaptı" yorumu yaptı.

Hüsamettin santrfor olmasına rağmen sağ kanatta görev alabiliyor..

