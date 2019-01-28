Altay'da gündem Karafırtınalar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de dün evinde Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altay'ın geçen hafta Boluspor'dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı göreve getirmek istediği öğrenildi. Yönetim, Afyonspor maçını tribünden izleyen Sait Karafırtınalar'la görüşme yapacak. Şartlarda anlaşma sağlanması halinde Karafırtınalar dümene geçecek ve taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Özden Töraydın, eski görevi olan sportif direktörlüğe geri dönecek.

İzmir ekibinin Boluspor'dan ayrıldıktan hemen sonra Sait Karafırtınalar'la temasa geçerek teklif sunduğu belirtildi. İzmirli teknik adamın da Altay'da görev almaya sıcak baktığı ifade edildi. İzmir'de Bucaspor ve Karşıyaka kulüplerinde görev alan teknik direktör Sait Karafırtınalar, Kayseri Erciyesspor ve Manisaspor'u da çalıştırdı. 2012-13 sezonunda Bucaspor'un başında Play-Off yarı final deneyimi yaşayan deneyimli teknik adam geçen sezon Boluspor'la aynı başarıyı gösterdi.

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