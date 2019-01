Altay'da gençler sınıfı geçti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da deneyim kazanmaları için A takımın Antalya kampına alınan altyapı patentli genç futbolcular performanslarıyla teknik ekipten iyi not aldı.

Siyah-beyazlı kulübün gelecek vaadeden isimleri arasında yer alan 19 yaşındaki ön libero Kutay Yokuşlu, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir ve 17 yaşındaki orta saha Mesut Can Tunalı kampta hırslı ve istekli bir görüntü sergileyerek alkış topladı. Genç oyuncuların A takım havasını solumasının önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Amacımız hem kulübümüze hem de Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak" diye konuştu. Kutay'ın yine Altay altyapısında yetişip yıllarca Trabzonspor'da görev yapan ağabeyi Okay, A Milli Takım ve İspanya'da Celta Vigo'nun yıldızları arasında yer alıyor.

