Altay'da Furkan kayıp 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son 2 sezonda attığı gollerle 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de yaşanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Furkan Deniz, bu sezon kayıpları oynuyor.

Kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de görev alan 22 yaşındaki futbolcu ilk 8 haftada sadece 2 maçta forma giydi. Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor müsabakalarında şans bulan Furkan, daha sonra hiçbir karşılaşmada görev alamadı. Genç futbolcu son 4 haftadaki Boluspor (D), Giresunspor, Balıkesirspor Baltok (D) ve Gençlerbirliği maçlarında kadroda yer bulamadı.

Teknik direktör Alper Avcı, "Furkan'ın fiziksel ve taktiksel açıdan zamana ihtiyacı var. İdmanlarda istediğimizi verdikçe şans bulmaya başlayacaktır. Takımda 5 kenar oyuncumuz var. Furkan önemli bir futbolcu. Yetenekli, fiziksel kalitesini geliştirdiğinde Süper Lig seviyesinde bir oyuncu. Bunu kendisine de söyledik. Zor bir ligdeyiz. Fiziksel açıdan iyi duruma gelene şans veriyoruz. Ben genç, tecrübeli, yerli, yabancı, Altay'ın çocuğu ya da transferle gelmiş oyuncu ayrımı yapmam. Kimsenin yeri garanti değil" diye konuştu.

Furkan, son 3 sezonda toplam 28 gol atmıştı.