Altay'da Avcı'ya güvenoyu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay'da teknik direktör Alper Avcı'ya güvenoyu çıktı.

Alper Avcı'yla yolları ayırmayı düşünmediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, genç çalıştırıcının görevinin başında olduğunu dile getirdi. İyi bir takım olduklarını ancak son haftalarda kötü futbol oynadıklarını söyleyen Töraydın, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını ifade ederek, "Sorunları masaya yatırıp çözümü bulacağız. Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanacağız. Hepimiz üzgünüz ancak yeni bir sayfa açacağız. Karabükspor ve Denizlispor maçlarını kazanarak tekrar Play-Off yarışına ortak olmak istiyoruz" diye konuştu.

Sezon başında şampiyonluk iddiası koymadıklarını ve zor bir ligde mücadele ettiklerin anlatan Özden Töradın, "Ligde puanlar birbirine çok yakın. En iyisini yapmaya çalışacağız. Üst üste 3 mağlubiyet aldık, taraftarımıza hak veriyoruz. Ancak sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olunca neleri başarabildiğimizi gösterdik. Taraftarın Gençlerbirliği maçı bitmeden takımı protesto etmesi oyuncuların gardını düşürdü. Her zaman eleştirebilirler ancak bu son düdükten sonra olmalı. Mücadele ediyoruz, sadece sistemin tam oturmamış olması sıkıntı yaratıyor. Teknik ekiple bu konuları konuştuk. Üst üste iki galibiyet alırsak üst sıralarda yer alırız" dedi.

Siyah-beyazlılarda sakat İbrahim Öztürk dışında eksik yok.

