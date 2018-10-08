Altay'da Avcı umutlu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kaybederek ilk 8 haftayı Play-Off hattının 4 puan gerisinde 11. sırada tamamlayan 9 puanlı Altay'da teknik direktör Alper Avcı, milli maç arasından sonra yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. İlk 3 maçta 7 puan toplayarak camianın beklentilerini yükselttiklerini dile getiren Alper Avcı, "Geriye baktığımızda Adanaspor ve Afyonspor karşılaşmalarında penaltılarımız verilmedi. Düşüşe geçtiğimiz Giresunspor maçında 3 topumuz direkten döndü. Balıkesirspor'a bireysel hatalardan yediğimiz gollerle yenildik. Gençlerbirliği de iyi bir takım, iyi mücadele ettik ancak skor bulamadık" dedi.

Milli maç arasının oyunsal anlamdaki kötü performansı düzeltme açısından fırsat olacağını belirten teknik patron Avcı, "Bunun sebeplerini biliyoruz. Geriden oyun kurma, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye pas tercihleri ve hızlı oyun konusunda sıkıntılarımız var. Daha önce başarılı olmuştuk, son 3 haftada istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Tekrar yeni bir sayfa açacağız. Beklentileri biliyoruz, taraftarlar tepkilerinde haklı. Büyük bir camiada beklenti olur, ancak ortada realiteler var. Gerçekçi olup hedef belirlerken biraz daha objektif olmamız gerekiyor. Sezonu iyi noktada bitireceğimize inanıyorum" diye konuştu.