Altay'da 10 futbolcu gitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni takımı Altay'da toplam 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig şampiyonluğu yaşayan kadrodan kaleci Emre, stoperler Hayrullah ve Murat Türkkan, sol bek Serkan, orta saha oyuncuları Ferdi, Doğan, Maksut ve Fatih, sağ kanat Ozan Sol ve forvet Muharrem Ozan yeni sezon öncesi İzmir ekibiyle vedalaşan isimler oldu. Yönetim bu oyuncular arasından sadece Ankaragücü'nden kiralanan kaleci Emre'yi tekrar kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Kadrodan ayrılanlardan Fatih, Manisa Büyükşehir Belediyespor'la anlaşırken, Muharrem Ozan ise Kastamonuspor'un yolunu tuttu. Kastamonu ekibi Serkan'a talip olurken, Ozan'ı Bodrumspor transfer etmek istiyor. Ayağı kırılan sağ bek Necdet'in kontratını geçen sezon bitmeden uzatan Altay, forvet Murat Uluç'la mukavele yeniledi. Kaleci Egemen, sağ kanat Furkan, forvet Hüsamettin, ön libero Atakan ve Ferhat, stoper İbrahim Öztürk, sağ bek Mustafa Uslu, stoper Ulaş ve sol bek Kadir takımda kaldı.

İBRAHİM AKIN SÜRPRİZİ

Altay yönetimi iki kez masaya oturup anlaşma sağlayamadığı İbrahim Akın'la bir kez daha bir araya geldi. Sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Taraftarların ısrarla takımda kalmasını istediği İbrahim Akın, Sportif Direktör Özden Töraydın'la tekrar görüşerek 3.5 saatlik bir toplantı yaptı. Kaptan Murat Uluç da İbrahim'e kalması için çağrıda bulundu. Son görüşmenin olumlu geçtiği ve usta kramponun büyük ihtimalle kulübüyle yola devam edeceği bildirildi.

İMZALAR SÜRECEK

Dış transferde Bulgar stoper Ivan Ivanov, Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ve santrfor Marco Paixao, Denizlispor'dan Hollandalı sağ kanat Leandro Kappel, Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel, Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz'la sözleşme imzalayıp 6 takviye yapan Altay, 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampına kadar 2 futbolcunun daha işini bitirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev ve Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic ile nikah kıymaya hazırlanıyor. İki futbolcunun Erzurum kampına katılması bekleniyor.