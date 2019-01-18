Altay'a zorlu rakip

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la başlayacak Altay, güçlü rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

İstanbul temsilcisi ilk devrede özellikle iç sahada sergilediği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Ümraniyespor evinde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan topladı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Ümraniye takımı form durumunun iyi olduğunu gözler önüne serdi. Altay 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alırken, 31 puanlı Ümraniyespor ise ilk 2'nin 5 puan gerisinde 4'üncü basamakta yer alıyor.