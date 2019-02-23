Altay 3'te 3 istiyor

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Adanaspor ve Boluspor maçlarını kazanıp tırmanışa geçen Altay, yarın düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Giresunspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak. Giresun Atatürk Stadı'nda Özgüç Türkalp'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda grip olan İbrahim Akın ve maç eksiği bulunan Oğuz Han mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan İbrahim Öztürk ve Merter ise Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Giresunspor'un kurtuluş mücadelesi verdiğini dile getiren Sait Karafırtınalar, "Sezonun en zor maçına çıkacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Takımıma inancım tam" diye konuştu. Altay, kazanırsa bu sezon ilk kez üst üste 3 galibiyet alacak.

ALTAY

Aydın - Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer, Özgür, Merter, Tatos, Putsila, Tavares, Kappel, Paixao