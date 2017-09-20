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Alper Potuk'dan flaş Galatasaray açıklaması !

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Alper Potuk hakkında çıkan transfer iddialarını açıklık getirdi.Geçtiğimiz günlerde Alper Potuk'un ismi Galatasaray ile anılmıştı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:01
Alper Potuk'dan flaş Galatasaray açıklaması !

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, hakkında çıkan haberler ve derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alper, "Derbi bizim için çok önemli. Her futbolcu bu tür maçları bekler. Güzel ve zevkli maçlardır derbiler. Biz de iç sahadaki maçlarımızı taraftarıomızın desteğiyle hep kazandık. 1-2 beraberlik aldık. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Sakatlığım tamamen geçti. Derbide oynayabilirim." açıklamasını yaptı. 

"Menajerim yok"

Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberlere de açıklık getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Benim menajerim bile yok. Transfer görüşmelerini bile kendim yürütüyorum. Gülüyorum sadece... Takımım isterse sezon sonu sözleşme imzalarım ancak bu tür haberlerin derbi öncesi çıkması da manidar" şeklinde konuştu. 

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