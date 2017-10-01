Alman devi Bayern Münih'te kötü gidişat devam ediyor !

Almanya Bundesliga'da 7.hafta maçların Bayern Münih deplasmanda Hertha Berlin'in konuğu oldu. Bayern Münih 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak lider Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Haftaiçinde de Şampiyonlar Ligi'nde PSG tarafından ağır bir yenilgi alan Bayern Münih'te teknik direktör Ancelotti istifasını vermişti.PSG maçından sonrada Bundesliga liginde de gelen puan kayıpları taraftarları adete çılgına çevirdi.

Carlo Ancelotti'nin istafası sonrasında takımın başına geçen Willy Sagnol'da kötü gidişe dur diyemedi.Maça hızlı başlayan Münih , Hummels ve Lewandowski golleriyle 2-0 öne geçti.Bu gollere Duda ve Salomon Kalou karşılık verince maç 2-2 beraber bitti.