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Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !

Şampiyonlar Ligi'nin 2.hafta maçlarında Beşiktaş sahasında Alman ekibi RB Leipzig'i 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Leipzig'in yıldız forveti Timo Werner, Vodafone Arena'daki ambianstan etkilenerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bu olay Alman basınında da büyük yankı uyandırdı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:28
Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !

Vodafone Park'ta öyle bir atmosfer vardı ki, Leipzig'in en önemli oyuncularından 21 yaşındaki genç forvet Timo Werner, oluşan tribünlerdeki müthiş ses sonrası rahatsız olup oyundan çıktı. Der Spiegel, Werner'in sahada denge ve konsantrasyon kaybı yaşadığını yazdı.
DOKTORU KULAK TIKACI VERDİ AMA...

Maç içinde Leipzig doktoru Werner'e kulak tıkacı da verirken bu da işe yaramadı ve oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Werner'in yerine Lukas Klostermann oyunda dahil oldu.

ATMOSFER YABANCI BASINDA DA YER ALDI

Almanların önemli gazetelerinden Der Spiegel maç manşetine "RB Leipzig İstanbul’da kaybetti" diye yazarken, karşılaşma sırasında elektiriklerin 10 dakika kadar kesilmesinin RB Leipzig’i sinirlendirdiğini de belirtti. Beşiktaş’ın maça çok iyi başladığını da belirten Der Spiegel, Timo Werner’in saha içinde denge ve konsantrasyon kaybı yaşayarak oyundan çıkmasının Alman ekibini kötü etkilediğini yazdı.
Bir başka tanınmış Alman gazetesi Bild ise maç manşetine Timo Werner’i çıkarttı. Bild "Werner’in İstanbul’da dolaşım sistemi bozuldu" manşetini attığı haberde İstanbul’da ki atmosferin Leipzigli genç oyuncuları kötü etkilediğini ve stadyum ortamına alışana kadar maçın 2-0 olduğunu yazdı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ GÜRÜLTÜSÜ WERNER’İ KAÇIRDI"

Beşiktaş’ın G Grubu rakibi Porto’nun ülkesi Portekiz basınıda Siyah Beyazlı takımın galibiyetine geniş yer ayırdı. Abola gazetesinin manşetten verdiği haberinde "Quaresma ve Talisca Beşiktaş için parladı" diye yazarken müthiş taraftar desteği ile Beşiktaş’ın Alman ekibine diz çöktürdüğünü belirtti.
RB Leipzigli yıldız Timo Werner’i de manşetine taşıyan Abola "Beşiktaş taraftarının gürültüsü Werner’i kaçırdı" diye yazdı.
Portekiz basınının önemli spor gazetelerinden Record ise "Beşiktaş galibiyet ile geri döndü" manşetini attığı haberde haftasonu derbide Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde etkilenmeden çıkıp galibiyet aldığını yazdı.

İspanya’nın Marca gazeteside Beşiktaş’ın Leipzig galibiyetini sayfalarına taşıdı. Marca "Beşiktaş’ın darbeleri Leipzig’i bitirdi" manşetini attı.
 

OĞUZHAN KONUŞTU

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 mağlup etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 ile başlamasının ardından sahanın etkili isimlerinden olan Oğuzhan Özyakup, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Leipzig'in Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen genç forveti Timo Werner'in taraftarların sesinden dolayı oyundan çıkmak istediğini belirten Oğuzhan, şu sözleri kullandı; 

''LEIPZIG, ATMOSFERDEN ETKİLENDİ''

''Bence Leipzig, atmosferden inanılmaz etkilendi. İlk 20 dakika forvetleri Timo Werner, tribünlerden gelen sesler nedeniyle oyundan çıkmak istedi. İkinci yarı tempoyu düşürdük. Biraz daha dikkatli oynasaydık 3'ü 4'ü bile bulabilirdik ikinci yarıda."

GÜNEŞ: OLAĞANÜSTÜ DESTEK VARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaÿRB Leipzig’i 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Leipzig’in genç ve gelişime açık bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, "Denk bir grupta mücadele ediyoruz. Bugün rakibimiz Leipzig’di. Son torbadan katıldılar ama oyun olarak iyi bir takım. İlk yarıda golü bulduktan sonra kontratakla çıkmaya çalıştık. İlk yarının son bölümünde kalemizi iyi savunduk ve sonrasında ikinci golü bulduk. İkinci yarının özellikle son bölümünde yorgun düştük ve rakibe şut atma imkanı verdik. Takım savunmasını iyi yapan bir takımları var ama bugün bunu biraz kırmayı başardık. Oyuncularımız çok gayretli ve iyi niyetliydi. Çıkışta topları iyi kullanamadık ama buna rağmen iyi bir galibiyetti. Yarışta 6 puana sahibiz. Monaco’yla oynayacağız ve üst üste 2 maçımız olacak. Bu maçlarda alacağımız bir galibiyet bize çok avantaj sağlayacaktır. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Hepsi yoruldular ama mutlu oldular" diye konuştu.

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