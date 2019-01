All-Star 2019'un kazananı Asya Karması

- Yetenek Yarışması'nın galibi Doğuş Özdemiroğlu

- Üç Sayı Yarışması'nı Marko Guduric kazandı

- Kenny Gabriel, Smaç Yarışması'nda birinci oldu

- All-Star'ın yıldızlarını Dafron giydirdi

- Ayşe Begüm Onbaşı performansıyla alkış aldı

- Ünlülerden, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na destek

Fatih UZUNER / İSTANBUL () - Tahincioğlu All-Star 2019, görsel şölenler eşliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıya verilen kısa arayla birlikte düzenlenen organizasyonda Yetenek Yarışması, Üç Sayı Yarışması ve Smaç Yarışması gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören organizasyona birçok ünlü isim de katılım gösterdi.

All-Star'ın son bölümü olan Asya ve Avrupa Karması arasındaki mücadeleyi 147-146 Türk Telekom başantrenörü Burak Gören yönetimindeki Asya Karması kazandı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Türk Telekom'dan Kenny Gabriel oldu.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All Star 2019'u birlikte takip ettiler.

YETENEK YARIŞMASI'NIN GALİBİ DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU

Organizasyonun başlangıcında yapılan Yetenek Yarışması'nın kazananı Darrüşşafaka Tekfen'den Doğuş Özdemiroğlu oldu.

Yetenek Yarışması'na Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Şehmus Hazer (Banvit) ve Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) katılırken, ilk turu 27 saniyede tamamlayan Berke Aygündüz ve Doğuş Özdemiroğlu Yetenek Yarışması'nda finale kalan isimler oldu. Final bölümünü 26 saniyede tamamlayarak geçen seneki 30 saniyelik sürenin altına inen Doğuş Özdemiroğlu, Yetenek Yarışması'nın kazananı oldu. Berke Aygündüz ise 30 saniye ile yarışmayı ikinci tamamladı.

ÜÇ SAYI YARIŞMASI'NI MARKO GUDURIC KAZANDI

Organizasyonun ikinci aşamasında gerçekleştirilen Üç Sayı Yarışması'nı Marko Guduric galip bitirdi.

Üç Sayı Yarışması'nda Aaron Harrison (Galatasaray), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Slyven Landesberg (Türk Telekom) ve Yiğit Arslan (TOFAŞ) yer alırken, eleme turunda 14 sayıyla Aaron Harrison, 16 sayıyla Can Maxim Mutaf, 14 sayıyla Rodrigue Beaubois, 12 sayıyla Sylven Landesberg ve 18 sayıyla Yiğit Arslan, Üç Sayı Yarışması'na veda eden isimler oldu. Bahçeşehir Koleji'nden Andy Rautins 22 ve Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric ise 21 sayıyla finale kaldı.

Final turunda 20 sayı bulan Marco Guduric, Üç Sayı Yarışması'nda şampiyonluğa ulaştı. Andy Rautins ise 16 sayıyla ikinci oldu.

KENNY GABRIEL, SMAÇ YARIŞMASI'NDA BİRİNCİ OLDU

Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Gaziantep Basketbol'dan Shaq Mckissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste'nin yer aldığı All-Star'ın ilgiyle takip edilen bölümü olan Smaç Yarışması'nı ise Kenny Gabriel kazandı.

Smaç Yarışması'nın ilk turunda Chris Evans 86 puan, Kenny Gabriel 99 puan, Shaq Mckissic 95 puan ve Zach Auguste 100 puan alarak ilk turu tamamladı. Kenny Gabriel ve Zach Auguste topladıkları puanlarla finale kalan isimler oldu.

Büyük heyecana sahne olan finalde 99 puan toplayan Türk Telekom'dan Kenny Gabriel şampiyonluğa ulaşırken, Galatasaraylı Zach Auguste ikinci smacını gerçekleştiremeyince 49 puanla ikinci oldu.

ALL-STAR'IN YILDIZLARINI DAFRON GİYDİRDİ

Tamamen yerli giyim markası olan Dafron'un ürünleri ile sahaya çıkan basketbolun yıldızları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Üç Sayı ve Smaç Yarışması'na katılan basketbolcular, All-Star karmasında yer alanlar ve ünlüler de Yıldızlar Karması maçında Dafron markası ile sahaya çıktılar.

Üretimi Türkiye'de yapılan ve 200 bin tekstil stoğu, 950 kalem ürün stoğu ile müşterilerine hizmet ve destek veren Dafron, 2018 All-Star organizasyonunda olduğu gibi bu sene de takımları ve ünlüleri giydirdi.

Dafron Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İlk, Süper Lig'den birçok takımı giydirdiklerini belirterek, "Basketbol gibi saygın ve elit bir spor dalına hizmet etmekten, basketbol camiasının içinde olmaktan ve onlara katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. İyi ve sürdürülebilir hizmetin başarıyı da beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Tamamen yerli markamızla All-Star'ın bir parçası olmaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Organizasyonun bir parçası olan RedBull Dans Yarışması'nda kırmızı ve mavi takımlar kendi aralarında bir dans yarışması düzenlediler. En iyi dans gösterisini gerçekleştirmeye çalışan takımlar seyircilerin ellerinde bulunan mavi ve kırmızı kartlarla oylandı. Seyirciler tarafından en çok oy alan mavi takım ilk turun galibi olarak finale kaldı. Final turunda karşı karşıya gelen mavi takım ile dünya ve Avrupa şampiyonu RedBull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı'nın takımı karşı karşıya geldi. Ayşe Begüm Onbaşı gösterdiği performansla seyircilerden büyük alkış topladı.

Asya Karması ve Avrupa Karması arasında gerçekleşen maçın devre arasında şarkıcı Edis de şarkılarıyla seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

ÜNLÜLERDEN TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU'NA DESTEK

Sarp Levendoğlu, Can Yaman ve Sedef Avcı'nın yer aldığı kırmızı takımla, Büşra Pekin, Alina Boz, Derya Şensoy ile Kıvanç Kasabalı'nın bulunduğu mavi takım gösteri maçında karşı karşıya geldiler. Ünlülerin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptıkları gösteri maçında kazanan taraf mavi takım oldu.



(FOTOĞRAFLI)