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Alkollü araç kullanan Wayne Rooney'nin cezası belli oldu !

Alkollü araç kullanan Wayne Rooney mahkemenin verdiği kararı doğru buldu.Mahkeme Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verdi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:34
Alkollü araç kullanan Wayne Rooney'nin cezası belli oldu !

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Everton'lı yöneticilerime ve başkanımıza üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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