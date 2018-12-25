Alkışlar Rota Koleji'ne

İZMİR, ()

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 4 maçını set kayıpsız kazanıp 8. basamaktan 3. sıraya yükselen Rota Koleji'nde yüzler gülüyor. Ligin ilk devresini 4'te 4 yaparak kapatan turuncu-beyazlı ekipte Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy, oyuncularını büyük çıkıştan dolayı kutladı. Özateş galibiyetiyle başlayan seride Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sakarya Gelişim ve son olarak İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Rota Koleji devreyi Play-Off hattının içinde 3. basamakta tamamladı.

Yükselişin sürpriz karşılanmaması gerektiğini belirten Aksoy, "Oyuncularımız kaybettikleri maçlar da bile puan almayı başardı. Biz bu çıkışı öngörüyorduk. Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde tamamladık. Şimdi daha çok çalışarak ve devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıda daha iyi yerlere gelmek için mücadele edeceğiz. Bizi hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve okul yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir galibiyeti sonrası sahaya inerek oyuncuları tek tek kutlayan Rota Koleji Yönetim Kurulu, başta Başkan Nebil İzgi, Başkan Yardımcısı Kadir Açıkbaşlar, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duru ve Ayhan Alan sporculara üst üste gelen galibiyetlerden dolayı prim sözü verdi.

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