Ali Turan'dan hakkında çıkan 'eşcinsel' haberlerine sert yanıt !

Atiker Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu bugün hakkında çıkan 'eşcinsel' iddialarına çok sert yanıt verdi.Bugün bazı basın organlarında çıkan 'eşinden eşcinsel olduğu için boşandı' haberleri Ali Turan'ı adeta çılgına döndürdü.

Geçtiğimiz günlerde eşi Rana Altıntaş'tan boşanan Ali Turan bugünde çıkan haberle adeta neye uğradığını şaşırdı.Ali Turan'ın eski eşi Rana Altıntaş'tan eşcinsel olduğu için boşandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ali Turan , "Aile kurumu, kadın erkek ilişkileri, doğup büyüdüğüm coğrafya gereği bağlı olduğumuz değerler silsilesi nedeni ile en ufak bir beyanım olmadı. Kendimi, cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim. Geçmiş yaşantım, en büyük delilimdir." ifadelerini kullandı.

Ali Turan ayrıca çıkan haberlerle ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını ve bu haberi yapanları dava edeceğini açıkladı.