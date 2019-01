Ali Şafak Öztürk: "Larin, Gökhan Töre ve Love ile ilgilenmiyoruz"

"Boffin'e teklif geldi"

"Göreve gelmemizle beraber iyi çıkışlar oldu"

"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

İSTANBUL () - Ali Şafak Öztürk, "Hedefimiz kümede kalmak değil. Beşiktaşlı futbolcular Cyle Larin, Gökhan Töre ve Vagner Love ile ilgilenmiyoruz. Transfer engelimiz de var, birileri ortaya bir şeyler atmış" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Larin, Gökhan Töre ve Vagner Love ile ilgilenmediklerine vurgu yapan başkan Öztürk, "Kendileriyle ilgilenmeyi de düşünmüyoruz. Transfer engelimiz de var, birileri ortaya bir şeyler atmış, saçmalamış. Böyle bir düşüncemiz yok. Menajerler oyuncuları da piyasaya almak için bazı girişimde bulunuyorlar. Bizim yapıya uyan oyuncular değil, hem mali hem de performans açısından" ifadelerini kullandı.

"BOFFIN'E TEKLİF GELDİ"

Maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken başkan Öztürk, "Bundan sonra da genç oyuncuların daha fazla şans bulmasını istiyorum. Transfer engelinin olması, transfer olmayacak anlamı taşımıyor. Planlamasını en iyi şekilde yapıyoruz. Eldeki gençlere ve kadroya çok güveniyoruz. Ayrılan oyuncular arasında çok süre alan sadece Maicon vardı. Diğer oyuncular rotasyonda görev alıyordu. Ana kadro şu an korunuyor. Teklifler gelmesine rağmen transferine izin vermediğimiz isimler de var, bu durum da bizim hedefimizin olduğunu gösteriyor. Kalecimize yurt dışından teklif geldi. Süper Lig'in en formda kalecisi şu anda. Şu anki planlamamızda elimizdeki oyuncuları korumak istiyoruz, tabii ki değişiklik de olabilir" diye konuştu.

"GÖREVE GELMEMİZLE BERABER İYİ ÇIKIŞLAR OLDU"

Transfer çalışmaları ve hedeflerle ilgili olarak da bilgi veren Öztürk, "İlk yarıda iyi bir tablo vardı. Sezon öncesi varsayımları düşünürsek gayet başarılı olduk. Felaket senaryoları yazılıyordu. Göreve gelmemizle beraber iyi çıkışlar oldu. Beklentilerin yüksek olması güzel. Şampiyonlar Ligi öne eleme için bu hafta 2 puan uzaklıktaydık, şimdi 4 puan uzaktayız. Ne olacağı belli olmaz. Elimizden geleni yapacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hocamızın gençleri oynatma isteği çok güzel. Oyunculuğundan gelen hırslı bir yönü de var. Bunlar kolay bulabildiğimiz şeyler değil. Uzun yıllar kendisiyle devam etmek istiyoruz. Hamza Hamzaoğlu hocamıza ve geçmiş dönemden birkaç oyuncunun alacağı var. Saso Fornezzi ve Sakıb Aytaç'ın da alacağı var. Onlarla görüşeceğiz" dedi.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Kayserispor maçı benim adıma da izlediğim ofansif anlamında en zayıf performanslardan birisiydi. Beklemediğimiz bir maç oldu. Herkes bunun farkında. Antalyaspor'da bu olmamalı. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda kazanmak önemli, açıkçası hiçbirimizi tatmin etmedi. Hedef ile ilgili sürekli olarak yorumlar oluyor. Biz ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu Avrupa olacaksa o da olabilir. Hedefimiz her maçı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek. Her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Küme düşmemek kesinlikle hedefimiz değil. Bu seneyi geçiş süreci olarak görüyoruz. Genç oyuncuların kendisini gösterebilmesi için bir şans" diyerek sözlerini noktaladı.