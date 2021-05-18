Ali Koç’tan Acun Ilıcalı’ya Sert Tepki

Süper Toto Süper Lig 41.haftayla sona erdi. Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş olurken, Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamladı. Bu durumdan hoşnut olmayan Başkan Ali Koç, yapılan hatalara dikkat çekti. Camiada huzursuzluk tavan yapmış durumda.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut’un istifasından sonra takımın eski oyuncusu Emre Belözoğlu yeni teknik direktör olarak getirilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Belözoğlu’nun bir şansı hak ettiğini düşünerek, bu karar alınmıştı. Lakin Sivas yenilgisi sonrasında fikrini değiştiren Koç, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Sözcü’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından 51.dakikada Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas’ın oyundan alınması büyük tepki çekti. Bu durum Ali Koç’u çileden çıkardı. Maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri giren Koç, birlikte maçı izlediği isimlere "Böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil” diyerek tepki gösterdi. Şampiyonluk fırsatının kaçtığı maçta Ali Koç adeta yıkıldı. Belözoğlu’nun tecrübesiz oluşunun gelecek yıl için de sorun olacağını düşünen Koç, yeni dönemi deneyimli bir isimle çalışma kararı aldığını söyledi.

Camiada zaten gerginlik hakimken, Ali Koç’u sinirlendiren bir başka olay daha yaşandığı öğrenildi. Acun Ilıcalı’nın takımın içinde çok oluşu Koç’un tepki vermesine yol açtı. Trabzonspor maçı öncesinde Emre Belözoğlu istifa kararı almıştı. Bu kararından onu döndüren isim Acun Ilıcalı olmuştu. Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinden sonra Ilıcalı takımla daha çok ilgilenmeye başladı. Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Başkan Ali Koç’un sakatlığı bulunan Mesut Özil’le ilgili “Acaba oynar mı?” sorusuna Ilıcalı’nın “Oynacak, ben konuştum” cevabını vermesi Ali Koç’u çok sinirlendirdi.

Ilıcalı’nın bu cevabından sonra, “Ben bilmiyorum, sen nerden biliyorsun Acun?” diyerek tepki veren Koç, “Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun, çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum” çıkışını yaptığı öğrenildi.