Ali Koç: "Volkan'ın kadro dışı kalmasındaki sebep, diğerlerinden farklı"

"Hayatta bazı kararları mecburen, bazı kararları tercihen alırsınız. Bu, mecbur almam gereken bir karardı"

"Konunun nereye gideceği kaptanımızın bundan sonraki tutumuna, hal ve davranışlarına, hatta bir hata yaptığını düşünüyorsa geri adım atmasına, özür dilemesine bağlıdır"

"En büyük vefayı Fenerbahçe hak eder"

İSTANBUL () - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması ve Turgay Altay, Murat Öztürk ile Alper Aşçı'nın teknik heyetteki görevlerine son verilmesi kararlarıyla ilgili kulübün resmi medya kanalına açıklamalarda bulundu. Ayrıca başkan detaylı açıklamayı hafta içerisinde yapacaklarını ifade etti.

Alınan kararların gündem değiştimek yada birini suçlamak adına alınmadığını belirten başkan Ali Koç, "Biliyorsunuz birkaç gün evvel bazı kararlar verdik. Bu kararlar çerçevesinde teknik heyetten 3 arkadaşımız ile yolumuzu ayırdık. 3 tane oyuncumuzu da kadro dışı bıraktık. Şunu ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Bu alınan kararlar herhangi bir anlık, bir öfkeyle alınmış, hatta gündem değiştirmek üzerine alınmış ya da herhangi birini suçlamak için alınmış kararlar değil. Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde etraflıca istişare edilmiş, derinleme bir şekilde tartışılmış, konuşulmuş ve bir plan ve program çerçevesinde alınmış kararlardır" şeklinde konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"AATIF VE DIRAR'IN KADRO DIŞI KALMASINDAKİ SEBEP, VOLKAN'IN SEBEBİNDEN FARKLI"

"Aldığımız kararlarla ilgili herhangi detaylı bir açıklama yapmamakta bugüne kadar bu plan ve program çerçevesinde tercihen yapılmış bir durumdur. Aslında bugün size söylemek istediğim aldığımız kararlar çerçevesinde yapacağımız detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde, en geç salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum. Yeri gelmişken birkaç çabuk noktaya değinmek istiyorum. Teknik heyetten 3 kişiyle yollarımızı ayırdık, evet doğrudur. Bunun çok ciddi sebepleri ve nedenleri var. Bu nedenleri, bilgileri, gelişmeleri paylaştığımız zaman hepimizin üzüleceği, kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusudur. Belki de bu çok geç alınmış bir karardır. Buna mukabil 3 oyuncumuzla aldığımız karar konusunda Aatif ve Nabil ile ilgili kararın, nedenleri, sebepleri, Volkan Demirel'le ilgili kararın sebeplerinden farklıdır. Onları da, ifade ettiğim gibi salı günü yapacağım açıklamalarda etraflıca anlatacağım."

"HAYATTA BAZI KARARLARI MECBUREN, BAZI KARARLARI TERCİHEN ALIRSINIZ. BU, MECBUR ALMAM GEREKEN BİR KARARDI"

"Volkan Demirel 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bir bölümünde kaptanlık yapan ve Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman da hiçbir zaman tartışılmayacak efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de öyle geçecektir. Bu, işin taraftar gözüyle bakışı, bir de Ali Koç gözüyle bakışı var. Volkan Demirel benim çok sevdiğim, çok eski tanıdığım, nikahında şahitlik yaptığım ve hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Dolayısıyla işin bir Fenerbahçeli tarafı var bir de Ali Koç tarafı var. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki; camiamıza yeni katılmış bir Teknik Direktörün veya Sportif Direktörün ya da beraber, Volkan Demirel gibi birini Fenerbahçe'de bu şekilde kadro dışı bırakmasına beni ikna edemezler. Bu duyguları taşıyan biri olarak ben bu kararı aldıysam Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla, ki bu Yönetim Kurulu kararıdır, bunun ciddi sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim. Benim için zor bir karardı. Hayatta bazı kararları mecburen, bazı kararları tercihen alırsınız. Bu, mecbur almam gereken bir karardı."

"KONUNUN NEREYE GİDECEĞİ KAPTANIMIZIN BUNDAN SONRAKİ TUTUMUNA, HAL VE DAVRANIŞLARINA, HATTA BİR HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORSA GERİ ADIM ATMASINA, ÖZÜR DİLEMESİNE BAĞLIDIR"

"Fenerbahçe'de bu şekilde kadro dışı bırakmasına beni ikna edemezler. Bu duyguları taşıyan biri olarak ben bu kararı aldıysam Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla, ki bu Yönetim Kurulu kararıdır, bunun ciddi sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim. Benim için zor bir karardı. Hayatta bazı kararları mecburen, bazı kararları tercihen alırsınız. Bu, mecbur almam gereken bir karardı.

Ama diğer bir taraftan da işin vefa ve vefasızlık boyutuna değinmek istiyorum. Bu konu Alex'in - O da bir efsane - ayrılışıyla karşılaştırılıyor, konunun birbiriyle hiçbir alakası yoktur. Hem Volkan Demirel hem de diğer iki oyuncumuz Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncularıdır, dolayısıyla kulübün de birer parçalarıdır. Bundan sonra ilerleyen süreçte bilhassa kaptan için söylüyorum; konunun nereye gideceği, gelişmelerin nelere vesile olacağı kaptanımızın bundan sonraki tutumuna, hal ve davranışlarına, hatta bir hata yaptığını düşünüyorsa geri adım atmasına, özür dilemesine bağlıdır. Bu süreçten sonra en büyük arzum, en büyük umudum çok sevdiğim, Fenerbahçe'nin çok sevdiği Volkan Demirel'in kendi kariyerine yakışır bir şekilde hem kariyerini devam ettirmesi hem de zamanı geldiğinde kariyerini en hak ettiği şekilde sonuçlandırmasıdır. Dolayısıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Konuşmamın da başında söylediğim gibi anlık alınan kararlar değildir, belli, bir plan ve program içerisinde alınan kararlardır. Bu açıklamaların detaylarının, kararlar alındıktan birkaç gün sonra açıklanacak olması da bu plan ve program çerçevesindedir."

"EN BÜYÜK VEFAYI FENERBAHÇE HAK EDER"

"İnşallah herkes için en hayırlısı olur, herkes yönlendirmelere, iddialara, basının gaz vermesine, dolduruşuna gelmeden en olgun şekilde hareket eder, burada da sonuçta kazanan Fenerbahçe olur. Her zaman söylüyorum, vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."