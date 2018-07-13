Ali Koç ve Fikret Orman Rusya’da!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda final zamanı geldi… Herkesin merakla beklediği maçta yarı finalde İngiltere’yi saf dışı bırakan Hırvatistan ve Belçika’yı eleyen Fransa büyük kupa için karşı karşıya gelecek. Hırvatlar tarihinde ilk kez final oynarken Fransa ikinci kez kupanın sahibi olmak istiyor.Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00’de Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

İKİ İSİM DE FİNALDE OLACAK

Beşiktaşlı Vida’nın Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya’da mücadeleyi izleyeceğini belirtmişti. Dev karşılaşmayı yerinde takip etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Rusya’ya gideceği öğrenildi.







Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 12:01