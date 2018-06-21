Ali Koç'un yoğun mesaisi

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de mazbatasını aldığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren Ali Koç, bütün zamanını kulübe harcıyor. Sarı-lacivertli kulübün hesaplarını inceleyerek görevine başlayan Ali Koç, yurtdışında ise transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp sorunlarını çözmek ve refaha kavuşturmak için tüm gününü harcayan Başkan Koç, transferler ve UEFA görüşmeleri sebebiyle 7/24 yoğun mesai harcıyor. Aziz Yıldırım yönetiminin UEFA ile yaptığı anlaşmaları gözden geçirmek ve güncelleyip iyileştirmek için uğraşan Ali Koç, bir yandan da takıma dahil etmeyi planladığı oyuncuları sportif direktör Comolli ile birlikte yakından takip ediyor. Damien Comolli'nin belirlediği oyuncuları değerlendirmeye başlayan Başkan Koç'un listesi bir hayli kalabalık.

Edinilen bilgilere göre ilk etapta Tottenham'ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile görüşme sağlayacak olan sarı-lacivertli kurmaylar, sonrasında Barcelona'ya yönelecek. Barcelona ile olan sponsorluk anlaşmasının yanı sıra kulüp Başkanı Bartomeu ile yakın ilişkileri bulunan Koç'un 3-4 oyuncuyu sarı-lacivertli kulübe kiralık olarak dahil etmesi bekleniyor. Barcelona'nın genç stoperi Yerry Mina'yı gündeme alan Ali Koç'un bu transferi yakın zaman içinde sonlandırması bekleniyor. Ayrıca bonservisi elinde olan ve sezonu Saint Ettienne'de tamamlayan Jonathan Bamba'nın menajeri ile Comolli arasındaki görüşmelerin yakında sonuçlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Aykut Kocaman ile yollarını ayıran ve teknik patronluk için Phillip Cocu'yu gündemine alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, PSV'ye para vermeden mutlu sonu ulaşmak istiyor. Kulübün içinde bulunduğu durumu göz önünde bulunduran Ali Koç, Cocu için istenen fesih bedelini ödemek istemiyor. Öte yandan PSV'nin en geç yarına kadar bir basın toplantısı düzenlemesi ve Cocu ayrılığını açıklaması bekleniyor.