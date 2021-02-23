Ali Koç Trabzonspor'a kilitlendi: Sonuç kötüyse bilet kesilecek!

Süper Lig'de 25'inci hafta maçında sahasında Göztepe'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda yara aldı. 54 puanlı rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ile birlikte 51 paunla zirve yaşını sürdürüyor. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından son 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor da 48 puana yükseldi ve "şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı bu kritik haftalarda kendi sahasında kaybeden Fenerbahçe'de kazan kaynıyor.

Pazar günü zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, bütün dikkatini bu maça yoğunlaştırdı. Kendisini 3 puan geriden takip eden Trabzonspor'u deplasmanda yenmek isteyen sarı lacivertliler, bordo mavilileri şampiyonluk yarışından uzaklaştırmak istiyor. Zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Fenerbahçe'de yönetim, Trabzonspor maçına "son çare" gözüyle bakıyor. Son Göztepe yenilgisinden sonra Sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Ali Koç yenilginin sebeplerini sordu ve çare bulunmasını istedi. Göztepe maçındaki kötü futbolun tekrarlanması halinde Trabzonspor deplasmanında mağlup olacaklarını kaydeden Koç, bu maçtan en az 1 puan alınması gerektiğini bildirdi.

51 puanlı Fenerbahçe'nin, 48 puanlı takipçisi Trabzonspor'a yenilmesi halinde Başkan Ali Koç'un takımdaki ve teknik edkipteki bazı kişilerin biletini keseceği ifade ediliyor. Trabzonspor'u derinden analiz etmeye başlayan Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut, zorlu deplasmanda takımı ayakta tutmak için stratejilerini oluşturmaya başladı. Rakip Trabzonspor'da özellikle Nwakaeme ve kaleci Uğurcan Çakır'ın da bu maçta sahaya çıkacağını dikkate alan Bulut, bu oyuncuları etkisiz hale getirmenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe'nin deplasman karnesi

Fenerbahçe, uzun yıllardır rakibi Trabzonspor'un bileğini deplasmanda bükemiyor. Son olarak 26 Aralık 2016'da Trabzonspor'un eski stadyumu olan Avni Aker'de 3-0 galip gelen Fenerbahçe, deplasmanda oynanan son 3 maçın ikisini kaybetti ve birinden beraberlikle ayrıldı. Genellikle deplasmada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, bu sezon ulaştığı 51 puanın 29'unu deplasmanda kazandı. Sarı-lacivertliler deplasmanda çıktığı 12 maçın 9'unda galip geldi, sadece 1 maçta mağlup oldu. Trabzonspor ise ligde kendi sahsında yaptığı 12 maçın 7'sinde galip geldi ve 4 maçta da mağlubiyet aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 10:19