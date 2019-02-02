Ali Koç: ''Taraftar grubu ziyaretleri ilerleyen zamanlarda devam edecek''

''Tribünde tavır yapmak, tezahürat yapmamak olmaz''

''Sponsorluk konusu benim için kabul edilemeyecek bir durum''

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere cevaben açıklamalarda bulundu. Kendisinden önce üyeler tarafından eleştirisel ya da desteksel amaçlı açıklamalar olduğunu kaydeden Ali Koç, bütün görüşlerin kendileri için değerli olduğunu ve bir yol haritası taşıdığını söyledi.

Konuşma yapan divan kurulu üyelerinden bazı kişilerin salondan ayrıldığını dile getiren Ali Koç, ''Hepimizin zamanına saygı duyulması lazım. Bizim aramızda da gidenler oldu. Dolayısıyla çok fazla uzatmayacağım. Taraftar ziyaretinin son derecede çarpıtıldığını görüyorum. Bunun niye böyle olduğunu söylediğim zaman bunun birkaç tane fotoğraftan çıkan intibalar dediler. Bu polemik haline gelmiş. Taraftar grubunun gerekeni yaptık gibi bir hashtag koyması. Bu ne ilk ziyarettir ne de sondur, ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Biz burada yeni bir pozitif enerjiye ihtiyacımız varken burada taraftar grupları önemlidir. Ben buna bizzat onay verdim. Bu neden başka yerlere çekiliyor anlamıyorum. Biz hesap verecek nitelikte değiliz, böyle de bir durum yok. Yönetici başkan futbolcu idareci herkes yolcu taraftar hancıdır. Taraftarın benim üzerimde değeri çok önemlidir ama biz taraftardan yönetmiyoruz. Bu dengeyi iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde başka taraftar grupları da ziyaret edecektir. Takımımızın her türlü desteğe olduğu dönemden geçiyoruz. Takımımızın en büyük sıkıntısı özgüven eksikliğidir ve bunları aşıyoruz. Bunları aşarken de herkes bu takıma sahip çıkmalıdır. Ersun hocamızın yaklaşım tarzına baktığımız zaman sadece sahada yaptıkları değil aynı zamanda verdiği psikolojik destek de önemlidir. Bunun bu kadar önemsenmesine şaşıyorum, taraftar her zaman ziyaret edecektir. Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra biz yönetim kurulu olarak Galatasaray hocası ve yöneticisiyle çekildiğimiz bir kare fotoğraftan dolayı yerden yere vurulduk'' dedi.

''TRİBÜNDE TAVIR YAPMAK TEZAHÜRAT YAPMAMAK OLMAZ''

Hangi sporcu olursa olsun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, ''Tribünde tavır yapmak tezahürat yapmamak olmaz. Maç kötü giderken oyunculara karşı bağırmak kabul edilemez. Bu durum bildiğim bir şey değil ama kabul edilemez. Hepimiz aynı gemideyiz aynı şeyi istiyoruz. Şükrü Saracoğlu'nda rakibi ezmesini maçı koparmasını istiyoruz. Hepimizin gayesi amacı aynı. Orada bir senkronizasyona ihtiyaç var'' diye konuştu.

''SPONSORLUK KONUSU BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEYECEK BİR DURUM''

Ali Koç, sponsorluklar hakkında ise şunları söyledi:

''Sponsorluk konusunda sanki başkaları Fenerbahçe'ye sponsor olmuş da biz kendi şirketlerimizi öne koymuşuz gibi intiba çıkmış ortaya. Bu durum benim için kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu duruma çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Tüzüğümüz anayasamızdır. Oldu bittiye gelecek bir durum değildir. Hazır olduğumuzu anladığımız anda mümkün olduğu kadar katılım sağlandığında düğmeye basarız'' şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un açıklamaları

KAMERA: Yılmaz BEZGİN - FOTOĞRAF: Akın ÇELİKTAŞ