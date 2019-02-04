Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL,() - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç'a, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.

Samimi bir ortam gerçekleşen ziyarette Başkan Koç ve yöneticiler, 26 Ekim itibariyle İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti. Ali Koç, daha sonra Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.

FOTOĞRAFLI