Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !

Mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurul'da Aziz Yıldırım ile başkanlık için yarışacak olan Ali Koç ; "Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz." .diye konuştu.

Fenerbahçe'de bazı kongre üyeleri tarafından düzenlenen organizasyona katılan Ali Koç ;"Adaylığımızı açıkladıktan sonra 'seçilseydik ne yapardık' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı, diye düşünerek kulüp ziyaretleri yaptık. Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda tecrübe ettiklerimden şunu söyleyebilirim: Bir spor kulübünde 21. yüzyılın ihtiyaçları 20. yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz.".ifadelerini kullandı.