Ali Koç ile Kütahyalı arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Zaman zaman skandal söylemleriyle gündeme gelen köşe yazarı ve futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, şimdi de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine söylediği ifadeleri aktardı. Kütahyalı'nın, Taylan Bilgel'in cenazesindede karşılaştığını söylediği Ali Koç ile arasında geçen konuşmayı anlatması gündeme bomba gibi düştü. Bir cenazeye katıldığını ve burada Ali Koç ile karşılaştığını kaydeden Kütahyalı, aralarında geçen ilginç konuşmayı anlattı.

"Sana böğürme vazifesi mi verdiler?"

Kütahyalı, Ali Koç'un Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programıyla kendisine yönelik "Sana o programda sürekli böğürme vazifesi mi verdiler" dediğini söyledi. Konunun eşi olan köşe yazarı ve politika yorumcusu Nagehan Alçı'ya da geldiğini aktaran Kütahyalı, Ali Koç'un "Eşin son yıllarda objektif ve tarafsız bir duruş sergiliyor" ifadesini kullandığını da kaydetti. Bir Galatasaraylı olarak Ali Koç'un ve Fenerbahçe'in içinden geçtiği zorlu süreci gördüğünü belirten Kütahyalı, "Ali Koç gibi Fenerbahçelilere karşı anlayışlı olmak gerektiğini" dile getirdi.

Koç'tan Nagehan Alçı'ya: "Kocan gibi adamlar..."

Eşi Nagehan Alçı ile Ali Koç'un sohbet ettiğini kaydeden Kütahyalı, Ali Koç'un "Eşin (Rasim Ozan) gibi adamlar konuştuğu sürece işimiz zor. Bütün yorumları taraflı" dediğini aktardı.

Önceki haftalarda Fenerbahçe'nin kendi sahasında Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından Beyaz Futbol programında yorumlarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, sarı lacivertli taraftarların öfkesini çekmişti. Kütahyalı, "Fenerbahçeli kardeşlerim son haftalarda o kadar çok ağladı ki, İstanbul'da barajlar doldu" ifadelerini kullanmış ve eleştirilerin odağına yerleşmişti.