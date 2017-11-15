Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük sürpriz !

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği attığı goller , saha içerisindeki performansı ve insanlar ile olan ilişkişleriyle kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e genç şarkıcı Aleyna Tilki'den büyük bir jest geldi.

Galatasaray transfer olduktan sonra Aleyna Tilki'nin 'O sen olsan bari' şarkısı ile vidyosunu paylaşan , o günden sonra o şarkı ile özdeşleşen ve Türk Telekom Stadı'nda attığı her golden sonra çalan şarkı için Aleyna Tilki'den Gomis'e büyük bir jest geldi.

Aleyna Tilki şarkısını değiştirerek Bafetimbi Gomis'e uyarladı.Gomis'in instagram hesabından paylaştığı vidyo kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.