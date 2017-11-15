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Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük sürpriz !

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başından gelen genç şarkıcı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis için özel bir video klip hazırladı.Aleyna Tilki'nin hazırlayıp Gomis'e gönderdiği klip Gomis tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:53
Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis'e büyük sürpriz !

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği attığı goller , saha içerisindeki performansı ve insanlar ile olan ilişkişleriyle kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'e genç şarkıcı Aleyna Tilki'den büyük bir jest geldi.

Galatasaray transfer olduktan sonra Aleyna Tilki'nin 'O sen olsan bari' şarkısı ile vidyosunu paylaşan , o günden sonra o şarkı ile özdeşleşen ve Türk Telekom Stadı'nda attığı her golden sonra çalan şarkı için Aleyna Tilki'den Gomis'e büyük bir jest geldi.

Aleyna Tilki şarkısını değiştirerek Bafetimbi Gomis'e uyarladı.Gomis'in instagram hesabından paylaştığı vidyo kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

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