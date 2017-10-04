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Alex de Souza'nın Aykut Kocaman paylaşımı olay oldu !

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Aykut Kocaman resmi büyük beğeni topladı.

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:14
Alex de Souza'nın Aykut Kocaman paylaşımı olay oldu !

Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan ve bunu her fırsatta o zamanın teknik direktörü Aykut Kocaman'a bağlayan Alex de Souza'nın sosyal medyadaki paylaşımı olay oldu.

Taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin saygı duyduğu ve sevdiği Alex de Souza bir kez daha gönülleri kazanmayı bildi.Aykut Kocaman ile sorun yaşayarak ayrılan Alex de Souza eski günleri hatılamak istemiyor.

Alex de Souza'nın bu paylaşımmı özelikle Fenerbahçe taraftarlarının büyük beğenisini kazandı.Alex'in Aykut Kocaman ile paylaştığı fotoğrafın altına bu kim diye yazan kişiye "Aykut Kocaman , Kulübün efsanesi..." demesi ikili arasındaki buzların eridiğini gösterir nitelikte...

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