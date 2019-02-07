Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı 

İSTANBUL,() -

UEFA'nın 43'üncü Olağan Kongresi İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Aleksander Ceferin, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden UEFA başkanı oldu.

Eylül 2016 yılında yapılan olağanüstü kongrede UEFA başkanlığına seçilen Ceferin, 2023 yılına kadar görev alacak.