Alanyaspor'da 3 imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, kanat oyuncusu Efecan Karaca ve defans oyuncusu Giorgios Tzavellas sözleşmelerini yapılan törenle uzattı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde yıl sonunda sözleşmeleri sona erecek Haydar Yılmaz, Georgios Tzavellas ve Efecan Karaca'nın sözleşme süreleri uzatıldı. Alanyaspor'a Kartalspor'dan gelen ve TFF 2'nci Lig'den bu yana 6 yıldır Alanyaspor formasını terleten 2 oyuncu Haydar ile 2 yıl, Efecan'la ise 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Tzavellas ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

ÇAVUŞOĞLU: "ÇOK YOL VAR"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un 3 takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu futbolcularımız kulübün evlatları oldu. İkinci ligden bu yana her anlamda kader birliği yaptığımız takım kaptanlarımız Haydar ve Efecan takımın bana göre demirbaşlarıdır. Diğer taraftan Georgios Tzavellas yine takım kaptanlarımızdan, o da kulübün demirbaşları listesine dahil oldu. İnşallah hem kulübümüz hem de futbolcu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olur. Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas 2021, Efecan Karaca'nın ise 2022 yılına sözleşmelerini uzatıyoruz. Özellikle 3 takım kaptanının sözleşmeyi uzatması ayrıca gurur verici bir tablo, daha hep birlikte ilerleyeceğimiz çok yol var. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

TZAVELLAS: "BU KULÜBÜ AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Tecrübeli futbolcu Georgios Tzavellas, Alanyaspor gibi bir takımda olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bu kulübü ailem gibi görüyorum. İlk baştan bugüne kadar herkes beni kabullendi. Başkanımızın da söylediği gibi bizi evlatları gibi gördü. Bundan dolayı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Önümüzdeki yıllarda kendimizi daha çok geliştirip, daha iyi olmalıyız. Bu kulüp için de geçerli. Çünkü kulüp gittikçe büyüyor. Geriye dönüp baktığımda geride kalan 2 yıldan sonra burada olduğum için Hasan Çavuşoğlu ile Mevlüthan Çavuşoğlu'na minnettarım. Burası artık benim evim. Takım kaptanlarıma, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YILMAZ: "KELİMELER KİFAYETSİZ KALIR"

Alanyaspor'un kalecisi ve kaptanı Haydar Yılmaz, Hasan Çavuşoğlu'nun 2 yıllık yeni sözleşme teklifini düşünmeden kabul ettiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Bugünkü heyecanımı belirtmem için kelimeler kifayetsiz kalır. Kulübüm, beni ailesi gibi gören, personelinden yönetimine, başkanımıza kadar, söylediği sözler beni mutlu etti. Şampiyonluklar yaşadık, iyi günde kötü günde omuz omuza mücadele verdik ve sırt sırta verdik. Güzel günler geçirdik ve bu güzel günler sayesinde de başkanımız her zaman hakkını verdi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her zaman bir başkan gibi değil bir baba ve ağabey gibi yaklaştı. 2 yıllık yeni bir anlaşma teklif etti ve düşünmeden anlaştık. Çünkü aramızda saygı ve sevgi var. Ailemde, evimde kaldığım için mutluyum. Benim için sıfırdan yeni bir sayfa açıldı. Kulübü daha üst seviyelere taşıyabilmek için elimden gelenin fazlasını göstereceğim, bunda da kimsenin şüphelisi olmasın. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan kulüp çalışanlarına, futbolcu arkadaşlarıma, siz gazetecilere ve herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

KARACA: "BURADA GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR"

Konuşmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başlayan Efecan Karaca da "6 yıldır buradayız. Omuz omuza göğüs gererek zorlukları başardık. Güzel başarılara imza attık ve 3 yıldır da Süper Lig'deyiz. Burada güzel bir aile ortamı var. Başkanım benim için fedakarlıklar yaptı, ben de onun için yaptım. İnşallah hayırlısıyla herkese daha iyi ve daha güzel bir Efecan izlettireceğim. Sahaya çıkınca hem taraftarlarımıza, Alanyaspor'u izleyen herkese en iyi Efecan'ı göstermeye devam edeceğim" dedi.

YILMAZ: "ATMOSFER GÜZEL VE ŞEHİR GÜZEL"

Bir gazetecinin Haydar ve Efecan'a yönelik "Alanyaspor'a Kartalspor'dan birlikte geldiniz ve 6 yıldır da aynı takımda birlikte mücadele ederek başarılar kazandınız. Neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine konuşan Haydar Yılmaz, Alanyaspor ismini ilk duyduklarında 'Alanyaspor neresi, tatile mi gideceğiz' diyerek tepki verdiğini esprili bir dille anlattı. Haydar Yılmaz, "İlk transfer teklifi geldiğinde Efecan'la telefonda konuşmuştuk. Başkanım da belki kızacak ama o zaman 'Alanyaspor neresi, tatile mi gideceğiz' diye aramızda bir muhabbet geçmişti. Ama sonrasında ben Efecan'dan önce gelerek imza atmıştım. Buraya geldim ve atmosferi gördüm. Başkanım Hasan Çavuşoğlu ve Kamil Köseoğlu'nun hakkı çoktur. Burada kocaman bir aile olduk. Hiçbir zaman da buradan gitmeyi düşünmedik. Ortam güzel, atmosfer güzel ve şehir güzel. Bu yüzden Alanya'yı ve Alanyaspor'u seviyoruz, mutluyuz burada" diye konuştu.

KARACA: "İYİ Kİ GELMİŞİZ"

Aynı soruya Efecan Karaca ise şu cevabı verdi:

"Buraya geleli 6 yıl oldu. Tabii ki insan gelmeden önce düşünüyor, Alanyaspor 2'nci Lig'de, düşmemeye oynayan bir takımdı ama bizi çok istiyorlardı. Başkanım da zaten her açıklamasında yapıyor, benim için İstanbul'a gelmişti. Orada görüşmüştük. 2'nci Lig'deki bir kulüp başkanının oraya kadar gelerek bu fedakarlığı yapması, benim gururlandırmıştı. Beni çok isteyen bir kulübe gitmem gerektiğini düşündüm. Allah nasip etti, güzel başarılar kazandık. 2'nci Lig'den TFF 1'inci Lig'e, sonra Süper Lig'e çıktık. 3 yıldır da Süper Lig'deyiz. Düzenli bir kulübümüz var. Başarıya aç bir kulübüz, şimdi daha da gelişiyoruz. Yeni tesislerimiz de yapılıyor. İnşallah hedeflerimiz de artık daha yükseklerde olacak. Düşmeye oynayan değil, ilk 10 içinde Avrupa kupalarını zorlayacak bir kulüp olması gerekiyor. Bunun için de başkanımız ve yönetim kurulumuz daha iyisi için uğraşıyor. Güzel bir ortam var, gördüğünüz gibi 2'nci yarıda da yükselen bir performans var. Daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. İyi ki gelmişiz."

