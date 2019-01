Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: “2 veya 3 oyuncu takviyemiz daha olacak”

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - Aytemiz Alanyaspor takımı ikinci yarı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Antrenmanı takip eden Başkan Hasan Çavuşoğlu, “İnşallah önümüzdeki günlerde takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak. Şu an da her şey iyi gidiyor ve en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanıyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sabah yapılan ilk çalışmada ısınma hareketleri yapan oyuncular, çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Turuncu yeşilli futbolcular kamp çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Çalışmaya başlamadan önce futbolcular ve Sergen Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren lösemi hastası Yağmur Damla Yanık’a moral vermek için geçmiş olsun mesajı gönderdi. Daha sonra idmana koşuyla başlayan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Ardından dar alanda çift kale maç yapan turuncu yeşilliler, idmanın son bölümünü ise taktik çalışmayla tamamladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya sakatlığı bulunan Sackey ile Mbilla Etame katılmadı.

"HAZIRLIKLAR EN İYİ ŞEKİLDE GİDİYOR"

Antrenmanı takip eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Sergen hoca ilk yarının bitimi itibarıyla kurstaydı ve dün akşam da dönerek çalışmalara başladı. Burada çok iyi bir atmosfer var. Her sene burada kampa giriyoruz, inanılmaz güzel bir zemin var. Şu an da gerçekten Türkiye’de hiç olmayan bir zeminde idman yapıyor takım. Hazırlıklar en iyi şekilde gidiyor” şeklinde konuştu.

"2 VEYA 3 OYUNCU TAKVİYEMİZ DAHA OLACAK"

Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar Ozan Tufan’ı kiraladıklarını söyleyen Hasan Çavuşoğlu, transferlerin devam edeceğini kaydetti. Çavuşoğlu, “İnşallah önümüzdeki günlerde takıma 2 veya 3 oyuncu daha takviyemiz olacak. Şu an da her şey iyi gidiyor ve en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Takımdan gidecek oyuncular da ayrıldı ve kampta değiller. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

"EN AZ 40 PUAN ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bir gazetecinin sezon hedefiyle ilgili sorusu üzerine Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Geçen sene 40 puan ile kapanış yaptık. Bir önceki sene de öyleydi. Bu sene de en az 40 puan almayı hedefliyoruz. Tabii bu sene lig çok daha farklı ve çıtasının biraz daha yükselme durumu var. İlk yarı itibariyle bunu gördük zaten. Takımların hepsi birbirini yenecek güçte olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı bir süreç var. İnşallah ikinci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz.”

