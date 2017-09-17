Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe Maç Özeti Ve Golleri Kaç Kaç

Spor toto süper lig'in 5.haftasında karşı karşıya gelen ayremiz Alanyaspor ile Fenerbahçe mücadelesinde kıran kırana bir mücadele sergilendi. maçın geniş özeti ve golleri fenerbahçe sonunda kendini buldu.

Maça hızlı başlayan ve golü arayan takım Fenerbahçe oldu. ve maçın henüz 17.dakikasında Vincent Janssen'in golüyle 0-1 öne geçti.bu golden sonra ev sahibi Aytemiz Alanyaspor cevap vermekte gecikmedi.45.dakikada Emre Akbaba Durumu eşitledi. 1-1 herkes maçın ilk yarısının bu skorla biteceğini düşünürken 45.dakikada sahneye çıkan Mathieu Valbuena bir kez daha takımını çne geçirdi.1-2 bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunuda belirledi.

ikinci yarıdada Fenerbahçe fırtınası esti. sarı lacivertliler. maçın 60.dakikasında Galliano'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.1-3 bu gol Fenerbahçeyi biraz rahatlattı.