Alanya Ultra Maratonu martta

ALANYA, () - ALANYA Ultra Maratonu 23 Mart'ta İskele Şelale Meydanı önünden start alacak.

Alanya Ultra Trail'in fikir sahibi ve yarış direktörü Ahmet Arslan, Türkiye'nin önde gelen spor organizasyon firması Argeus Travel ve Alanya Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek Alanya Ultra Maraton 2019 Yarışı'na şu ana kadar 16 ülkeden 65'i yabancı 200 sporcu kayıt yaptırdı.

Yarış Direktörü Ahmet Arslan, "Alanya Ultra Trail parkurları geçen iki yılda Türkiye'nin en sevilen beğenilen ultra maraton parkurlarından biri haline geldi. Parkur zenginliği, çeşitliliği ve yükselti grafikleri bakımından Avrupa'nın hatta dünyanın önde gelen yarışlarından birisi olmaya aday. Önümüzdeki yıllarda binlerce katılımcı bu organizasyon için Alanya'ya gelecektir" dedi.

22 Mart Cuma günü teknik toplantısı ve numara dağıtımı gerçekleştirilecek. 23 Mart Cumartesi günü 72 kilometre Alanya Ultra, 48 kilometre Toros Dağ Maratonu, 28 kilometre Keykubat Dağ Koşusu ve 17 kilometre Alaiye Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Alanya Ultra Maratonu'na katılmak ve 'Yörüklerin izinde Torosların zirvesine' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele etmek isteyenlerin www.alanyaultra.com adresini ziyaret edebileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI