Alanya'da Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi

ALANYA, () - ALANYA'nın ev sahipliğiyle düzenlenen Velo Alanya Dağ Bisikleti Yarışı, İncekum Orman Araştırma İstasyonu'nda 70 sporcunun katılımıyla sona erdi.

4 gün boyunca 4.2 kilometrede UCI Dağ Bisikleti Yarışı Zamana Karşı, 44.7 kilometrede UCI Dağ Bisikleti Yarışı Noktadan Noktaya, 63.3 kilometrede UCI Dağ Bisikleti Yarışı Maraton ve 61.2 kilometrede UCI Dağ Bisikleti Yarışı Maraton yapıldı.

Son gün yarışlarında genç kadınlarda birinci Azize Bekar oldu. Master 30 yaş kategorisinde birinci Nicole Rasvan Juganaru, ikinci Mustafa Şirin ve üçüncü Akın Kılıç oldu. Elit kadılarda birinci Iryna Popova, ikinci Tatsiana Soupel ve üçüncü Viktoria Kırsanova oldu. Elite erkeklerde ise birinci Dimitrios Antoniadis, ikinci Volodymyr Kozlovskyy ve üçüncü Ruslan Boredskiy oldu. Derece giren sporculara ödüllerini yarış organizatörleri ve hakemleri verdi.

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