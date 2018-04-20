'Akvaryum adam' Gökçeada'da rekor denemesi yapacak

ÇANAKKALE,()

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk su altı sporcusu, 'akvaryum adam' Cem Karabay, Gökçeada'da 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekor denemesi gerçekleştirecek.

Troia Yılı kapsamında organize edilen etkinlik, Gökçeada ilçesi Yıldız koyunda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı’nda, 23 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. 'Akvaryum adam' olarak bilinen dünya rekortmeni Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes’in 15 saat 10 dakikalık rekorunu geçip, süreyi 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için deneme gerçekleştirecek. Denemede, Guinness Rekorlar Merkezi'nce görevlendirilen Türkiye’deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici hazır bulunacak.

Deneme sırasında Karabay, 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Truva atında yaşayacak ve yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek. Karabay, kural gereği 15 dereceden soğuk deniz suyunda bulunması gerektiği için rekor denemesinin başından sonuna kadar hipotermiyle de mücadele edecek. Rekor kırmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda suya girecek Karabay, Çanakkale Kara Savaşları’nın 103'üncü yıl dönümü olan 24 Nisan’da su üstüne çıkacak.

Cem Karabay, 2009 yılında gerçekleştirdiği ilk denemeyle 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında yaşayan, dünya rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ilk ve tek Türk su altı sporcusu olmuştu.

FOTOĞRAFLI