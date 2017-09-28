A.Konyaspor UEFA'da siftah peşinde ! A.Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki ilk maçta Fransız ekibi Marsilya'ya yenike Atiker Konyaspor kendi evinde 3 puanı kazanmak istiyor.Atiker Konyaspor sahasında konuk edeceği Vitoria Guimaraes'i yenerek ilk puanını almak istiyor.Vitoria Guimaraes'de gruptaki ilk maçında Salzburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçı hangi kanalda , saat kaçta ?

Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçı bu akşam saat 20:00'da TivibuSpor'dan ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları

Atiker Konyaspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçak maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Akçay , "Stadın atmosferi , taraftarın atmosferiyle birleşince sahada ampul gibi parlamalıyız." dedi.

Zonguldak'ta Çalışan Maden İşcileri 'Onur Konuğu' Oldu

Zonguldak'ta bir halk otobüsünde çekilen görüntülerde üstleri kirli olduğu için boş koltuklara oturmayan maden işcileri büyük alkış almıştı.A.Konyaspor'da büyük bir jest yaparak o maden işcilerini Vitoria Guimaraes maçına onur konuğu olarak davet etti.