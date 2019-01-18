Akhisarspor’da kadro skandalı

Maç devam ederken kaleci Lukac tribüne çıktı AKHİSAR, () Akhisarspor teknik kadrosu Beşiktaş karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı.  Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun...

Akhisarspor’da kadro skandalı

Maç devam ederken kaleci Lukac tribüne çıktı

AKHİSAR, ()

Akhisarspor teknik kadrosu Beşiktaş karşılaşması öncesi kadro skandalına imza attı. 
Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti. 
Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi. 

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