Akhisarspor'un sponsoru değişmedi

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de 7'nci sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisarspor, sağlık sponsoru olarak yine Özel Doğuş Hastanesi'yle anlaştı. Yeni sezon için kulübün futbol ve basketbol takımlarını kapsayan sağlık sponsorluğu protokolünün imza töreni Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapıldı. Törene Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar, Harun Eryüksel, Süleyman İşçi, Zekeriya Güneş, Şerafettin İşçi ve Menajer Ferdi Sindil ile Özel Doğuş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Baş Tabip Ali Polat, Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Mustafa Çakıl katıldı.

Hastane, 5'inci kez Akhisarspor'un sağlık sponsoru olacak. Başkan Hüseyin Eryüksel, törende yaptığı konuşmada, "Özel Doğuş Hastanesi yönetimine, doktorlarına ve personeline teşekkür ederim. Son 5 sezonda bizlere destek verdikleri içinde ayrıca şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy da, "Akhisarsporlu tüm sporcularımıza sakatlanmadan, sağlıklı sezonlar diliyorum. Biz her zaman hangi şartlarda olursa olsun Akhisarspor'un yanında olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

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