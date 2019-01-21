Akhisarspor tur ve moral arıyor

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 3-1 yenilerek tehlikeli bölgede kalan, maçın esame listesine 13 yabancı yazdığı için Futbol Federasyonu tarafından hükmen mağlup ilan edilecek Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final arayacak. Yeşil-siyahlı ekip kupada son 16 turu rövanş maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları kapalı tribün E-F-G-H bloklar 20, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar 15, maraton 12, kale arkaları 10, misafir tribün 15 TL olarak açıklandı.

Son 16 turu ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 1-0 mağlubiyette adını son 8 takım arasına yazdıracak. Kupayı geçen sezon ilk kez kazanıp tarih yazan Akhisar 2-1 yenilirse maç uzayacak, daha farklı mağlubiyetlerde çeyrek finale çıkan taraf Kayseri olacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Eray, Kadir, Bilal Kısa ve Dany forma giyemeyecek. Geçen hafta kadroya katılan yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki, Teknik Direktör Cihat Arslan'ın şans vermesi durumunda oynayacak.