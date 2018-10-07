Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3

Barış GEZİCİ / AKHİSAR ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Halil Umut Meler (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Lopes (xx), Caner (x), Mustafa Yumlu (xxx) (Dk. 30 Dany x), Kadir (xx) (Dk. 74 Onur xx), Aykut (xx), Sissoko (x), Barbosa (xx), Josue (xx), Güray (x), Manu (x) (Dk. 46 Seleznyov xx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx) - Pereira (xxx), Toure (xxx), Hosseini (xx), Novak (xxx), Abdülkadir Ömür (xxxx) (Dk. 90 Batuhan), Onazi (xxx), Sosa (xxxx), Amiri (xx) (Dk. 67 Olcay xx), Rodallega (xxx) (Dk. 72 Yusuf Yazıcı xx), Burak Yılmaz (xxx)

GOLLER: Dk. 35 Sosa, Dk. 43 (P) Burak Yılmaz, Dk. 67 Novak (Trabzonspor) - Dk. 77 (P) Seleznyov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Toure, 77 Burak, 79 Pereira (Trabzonspor) - Dany (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bordo mavili ekibin gollerini 35'inci dakikada Sosa, 43'üncü dakikada penaltıdan Burak ve 67'nci dakikada Novak atarken ev sahibi ekibin tek golü 77'nci dakikada Seleznyov'un penaltısından geldi. Konuk ekipte Soso, Trabzonspor'daki kariyerinde ilk kez ağları sarsarken son haftaların formda golcüsü Burak Yılmaz üst üste 3'üncü maçı da boş geçmedi. Trabzonspor taraftarları, takımlarının 2'nci golünün ardından annesi Şefika Karaman'ı kaybettiği için takımın başında maça çıkamayan teknik direktör Ünal Karaman'ın lehine tezahürat yaptı. Bordo mavili taraftarlar, Trabzon'un plakasını sembolize eden 61'inci dakikada ay-yıldızlı bayrağımızı açtı. Bu skorla Karadeniz temsilcisi 13 puana ulaşırken son 2 maçını kaybeden Akhisarspor ise 5 puanla düşme hattında kaldı.

19'uncu dakikada Akhisarspor tehlikeli geldi. Kadir'in sol kanattan ortasını ceza sahasında göğsüyle indiren Manu, bir anda kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Onur, Manu'dan önce davranıp topa sahip oldu.

30'uncu dakikada girdiği ikili mücadelede burnunda kırık meydana gelen Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu, oyuna devam edemeyip yerine Dany'e bıraktı. Mustafa, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

35'inci dakikada Trabzonspor, Sosa'nın serbest vuruştan attığı müthiş golle öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa ve Rodallega geçti. Rodallega'nın üstünden atladığı topu Sosa müthiş vurup ağlarla buluşturdu: 0-1.

42'nci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün ortasıyla ceza alanında buluşan Rodallega, Caner'in çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 43'üncü dakikada Burak Yılmaz gole çevirdi: 0-2.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada Akhisarlı Josue'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Onur uzanıp kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Burak Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Fatih kornere tokatladı.

64'üncü dakikada Josue, yine ceza alanı dışından müthiş vurdu, Onur aynı güzellikte topu kornere çeldi.

67'nci dakikada fark 3'e çıktı. Pereira'nın sağ kanattan ortasını defanstan ileri çıkan Novak, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 0-3.

74'üncü dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta barajdaki Burak Yılmaz, ceza sahası içinde topa dirseğiyle müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem vasıtasıyla pozisyonu izledikten sonra 77'nci dakikada penaltıya hükmetti. Penaltıyı aynı dakika içinde Seleznyov ağlarla buluşturdu: 1-3.

79'uncu dakikada Abdülkadir Ömür, Akhisar ceza sahasında Güray'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonsporlular penaltı beklerken Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Maç 3-1 Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı.

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