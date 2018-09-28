Akhisarspor seri peşinde

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta son şampiyon Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alan Akhisarspor, yarın Saffet Susic'le yolların ayrılmasıyla 2 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine dönen Cihat Arslan yönetimindeki ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da start alacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği 90 dakikayı BeINSports 2 yayınlayacak. Akigo'da ligde 4 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı golcü Seleznyov'un cezası biterken Portekizli sağ bek Lopes de iyileşti.

Dizinde sakatlık meydana gelen Serginho'nun ise forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon ilk 6 maçı yalnız Galatasaray galibiyetiyle geçen yeşil-siyahlı ekip, 5 puanla alt sıralardan kurtulma yarışı veriyor. Akhisar, şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 maçtan da puan alamadı. Üst üste 3 galibiyet elde eden Alanyaspor ise 9 puanda. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk deplasman sınavında Standard Liege'e konuk olacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Cihat Arslan, "Galatasaray galibiyeti takıma önemli bir moral ve özgüven kazandırdı. Yine galip gelen taraf olmak istiyoruz" dedi.

AKHİSARSPOR

Fatih - Vrsajevic, Caner, Mustafa Yumlu, Güray, Eray, Sissoko, Regattin, Bilal, Manu, Seleznyov